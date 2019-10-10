РИАМО - 10 окт. Реорганизация депрессивных территорий бывших производственных зон стала одним из главных резервов градостроительного развития Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«В ближайшие несколько лет городские власти намерены осуществить редевелопмент части территорий нескольких новых промзон, таких как: «Калошино», «Фили», «Трикотажная», «Гавриково» и «Южное Бутово», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Для промзоны «Калошино» власти города утвердили два проекта планировки территории, предполагающие снос старых строений и сооружений бывшего завода «Метромаш» и комплексное освоение территории. Там будет построено жилье, объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

На реорганизуемых территориях планируется обустроить объекты природного комплекса и разместить несколько детских садов общей вместимостью 650 мест и школу на 1000 мест.

В реорганизуемой промзоне планируется создать многоуровневые развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе. Также тут запланировано строительство внеуличного пешеходного перехода через Открытое шоссе. Кроме того, проектом предусмотрено расширение Тагильской улицы до четырех полос.

На сегодняшний день в столице примерно 20% территории занято промзонами, и большую их часть нужно комплексно реорганизовывать. Около 70% заброшенных промышленных территорий Москвы либо уже реконструируется, либо по ним ведется проектная работа, и разрабатывается градостроительная документация.