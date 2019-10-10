РИАМО - 10 окт. В Подмосковье планируют построить племенной генетический центр по разведению мелкого рогатого скота, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Компания Hunland является одним из крупнейших мировых операторов по поставке <…> мелкого рогатого скота. В частности, коз, и новых пород, которые в Россию еще не ввозились. Для нас это очень интересное направление. Мы заинтересованы в том, чтобы создать на территории Московской области племенной центр, где можно было заниматься воспроизводством животных, и племенную продукцию предоставлять в хозяйства не только Подмосковья, но и по России», – сказал Разин.

Он добавил, что в регионе есть ряд предприятий, которые могли бы заложить основу для проекта.

«У нас есть предприятия, которые могли бы быть базовым оператором на начальном пути, имеющие племенной статус и все, что для этого необходимо. Будем стремиться к тому, чтобы создать такой генетический центр по производству именно мелкого рогатого скота на территории Московской области», – уточнил глава Минсельхозпрода.