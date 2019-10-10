РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 окт. Третий этап соучаствующего проектирования концепции реконструкции городского парка состоялся в Красногорске 9 октября, участники обсудили новый облик летнего театра, размещение точек общепита и велодорожек, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В мероприятии приняли частие глава городского округа Эльмира Хаймурзина, завотделом ГУ культурного наследия региона Елена Магомедова, горожане.

«У нас такой парк красивый. А потом попадаешь в Зеленый театр, на эти пластиковые стульчики, видишь полуразрушенные основания, на которых они стоят. Сцена не так хороша, как, может быть, выглядит…», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что в 2020 году Красногорск отметит 90-летие, и предложила начать преобразования в парке с территории возле главного входа со стороны улицы Пионерской – так называемой «советской» зоны, включая реконструкцию Зеленого театра.

Хаймурзина также напомнила участникам встречи о предложении создать сеть велодорожек по периметру парка, которое прозвучало на предыдущих турах проектирования. При этом она подчеркнула, что историческую тропиночную сеть максимально сохранят. Значительная часть парка примыкает к усадьбе Знаменское-Губайлово и является объектом культурного наследия федерального значения.

«Мы, с одной стороны, должны очень бережно отнестись к культурному наследию. С другой стороны – у нас молодой город, молодые жители, и нам нужно приводить в порядок территорию. Потому что год от года все ветшает. Я верю, что общими усилиями мы сможем реализовать стоящий проект и оставить после себя красивый обновленный парк, где можно гулять, дышать, наслаждаться всеми удобствами», – сказала глава Хаймурзина.

Житель Красногорска, профессиональный проектировщик парковых территорий предложил установить центральное городское кафе на месте старой танцплощадки. Он представил участникам встречи эскизы, какими видит основные парковые объекты. В частности, два варианта фонтана – с чашей и современный сухой фонтан, когда струи воды бьют из специальных форсунок в земле.

«Проектировщики стараются сохранить историческое озеленение территории, трассировку дорожек и аллей, не нарушают рельефа. Пытаются сохранить видовые, панорамные и другие связи на территории парка. Пока, в том виде, как представлена концепция, мы считаем, что эти работы уместны. Тем более, они будут вестись поэтапно, и, думаю, будут согласованы с Главным управлением культурного наследия Московской области», – отметила Елена Магомедова.