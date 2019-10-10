РИАМО - 10 окт. Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и его коллега – Георгий Мурзин – встретились со спасенными пассажирами Airbus A321 в аэропорту Жуковский.

«Я говорила, говорю и буду говорить, что нам очень повезло с пассажирами. Спасибо за тот день: за сдержанность, внимательность и оперативность и спасибо за наше с вами сегодня: за теплую встречу и добрые слова. Вы нереальные», – написала в Instagram стюардесса самолета Алия Слякаева.

На фотографии, которую разместила девушка, видно, что Юсупов разрезает торт в форме земного шара, над которым летит самолет. Вокруг него стоят пассажиры и другие члены экипажа.

Самолет рейса Жуковский – Симферополь совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Раменском округе 15 августа. На борту находились 226 пассажиров.

Сразу после вылета из подмосковного аэропорта в оба двигателя попали птицы, в результате чего возникло задымление. Экипаж принял решение об аварийной посадке. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству летчиков.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России командиру Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, экстренно посадившим лайнер Airbus A‑321.