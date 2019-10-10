РИАМО - 10 окт. Во вторник, 15 октября, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция председателя Союза дачников Подмосковья, первого заместителя председателя Мособлдумы Никиты Чаплина.

В ходе пресс-конференции планируют осветить следующие вопросы:

- Как прошел дачный сезон в Подмосковье?

- Коррупция в СНТ: куда уходят наличные деньги дачников?

- Как СНТ Подмосковья будут по-новому взыскивать долги с неплательщиков взносов?

- Насколько успешно решается проблема брошенных животных на дачах?

- Каков план проверок борщевика на 2020 год?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.