РИАМО - 10 окт. На территории Орехово-Зуевского округа может начаться строительство крупной молочно-товарной фермы, соответствующий проект министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин обсудил в рамках выставки «Золотая осень» на ВДНХ.

«Вместе с руководителем «Росагролизинга» речь шла о строительстве молочно-товарной фермы крупного рогатого скота в Московской области на 2 тысячи голов дойного (стада - ред.) Здесь трехсторонний интерес. Мы заинтересованы в развитии молочного животноводства. Компания Hunland заинтересована в поставке оборудования и скота, она будет являться технологическим партнером данного проекта», – сказал Разин.

В свою очередь, компания «Росагролизинг» готова обеспечить финансирование этого проекта в рамках льготного лизинга по федеральной программе. У компании есть инвестор, который готов вложиться в этот проект, отметил министр.

«От нас требуется не так уж и много – предоставить земельный участок под реализацию подобного проекта. У нас есть несколько вариантов, где мы можем это сделать, один из них – Орехово-Зуево. Там есть порядка 3 тысяч гектаров государственной собственности. Если сейчас коллеги сформулируют свое предложение и появится инвестор, то до конца года мы можем начать процедуру предоставления земельных участков», – заключил глава Минсельхозпрода.

В Москве проходит Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». На ней представлен стенд Московской области с экспозицией достижений подмосковных производителей.