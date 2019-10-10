РИАМО - 10 окт. Крупнейшая инвестиционная сделка закрылась на рынке недвижимости – бывшие топ-менеджеры «Интеко» продали офисную часть комплекса Fusion Park в центре Москвы, пишет в четверг газета «Коммерсант».

О продаже офисной части комплекса Fusion Park площадью 16,6 тысячи квадратных метров на улице Усачева в центре Москвы сообщила компания Praedium, которая была консультантом сделки.

«Продавцом выступило ООО «Дом солнца» бывших топ-менеджеров девелоперской компании «Интеко» Олега Солощанского (50%), Константина Эделя (37,5%) и Михаила Жукова (12,5%). Приобрела актив компания Arrow Capital,», – говорится в сообщении.

Компания связана с группой «Трансмашхолдинг» Искандара Махмудова и Андрея Бокарева.

Управляющий партнер Praedium Александр Ошурко оценил стоимость объекта примерно в 5 миллиардов рублей.