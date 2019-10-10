РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. В подмосковном Подольске до 7 ноября планируют отремонтировать уличное освещение в одном из дворов на Мраморной улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения в одном из дворов на Мраморной улице. Он отметил, что во дворе дома №2 не работает уличное освещение уже несколько недель.

«Рассмотрев обращение по вопросу уличного освещения на улице Мраморная, дом №2 сообщаем, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы будут проведены в срок до 7 ноября», – сказал председатель комитета по ЖКХ администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.