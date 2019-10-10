РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 окт. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил областные награды сотрудникам АО «Московское монтажное управление специализированное», которое отметило 75-летний юбилей со дня образования, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

От имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова Ефимов поблагодарил коллектив монтажного управления за работу и вручил благодарственные письма его сотрудникам, а также знак Московской областной думы «За труды» генеральному директору предприятия Владимиру Гребенькову.

«Именно силами Московской монтажно-сварочной конторы в далеком 1944 году началось восстановление разрушенных войной инфраструктурных объектов. Под руководством первого директора – легендарного Владимира Ляхова в Железнодорожном был образован Трест №7, построивший десятки крупнейших объектов нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой отраслях», – сказал Ефимов.

Он добавил, что работая на огромную страну, монтажное управление внесло значимый вклад в развитие городской инфраструктуры большой Балашихи. Трестом возведены жилые дома, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, инженерные коммуникации.

В память о первом директоре треста, Герое социалистического труда, заслуженном строителе РСФСР Владимире Ляхове названа улица в микрорайоне Железнодорожный, а сегодня открыт и памятник на улице Главной.

За время работы АО «Московское монтажное управление специализированнное» сотрудники предприятия участвовали в строительстве нефтезаводов в Москве, Рязани, Ухте, Батуми, Мажейкяе, Грозном, Тобольске; химических производств в Воскресенске, Щелкове, Новочеркасске, Нижнекамске, Вентспилсе и других городах; машиностроительных заводов в Москве, Подольске, Ликино-Дулеве, Тольятти, Набережных Челнах, Лиепае. Компания располагается в Балашихе, микрорайоне Железнодорожный, улице Автозаводская, владение 48.

Предприятие имеет монтажно-технологические участки в городах: Москва, Рязань и Кстово Нижегородской области.