РИАМО - 10 окт. В столицу вернулась теплая погода, температура превышает норму – днем воздух прогревается до плюс 10-12 градусов, что соответствует сентябрю, сообщается на сайте «Метеовести».

На европейской части России началось потепление, но сопровождается оно дождями.

«Период ненастья окажется затяжным. Например, в Москве по меньшей мере до понедельника вероятность осадков высокая, зато температурный режим будет теплее климата: в полуденные часы плюс 10-12 градусов, как в сентябре», — говорится в сообщении.

Температура будет превышать норму примерно на 4 градуса.