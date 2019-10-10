РИАМО - 10 окт. Водитель грузового автомобиля на трассе А-108 в Подмосковье совершил наезд на 14-летнюю девочку, ее доставили в больницу с различными травмами, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«На 297-м километре автодороги А-108 (МБК) водитель большегруза совершил выезд на тротуар с последующим наездом на девочку 2005 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в местное лечебное учреждение», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.