РИАМО – 10 окт. В комитете по обороне Госдумы заявили о том, что правительство РФ игнорирует его рекомендации, которые касаются вопросов потребностей российской армии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава комитета – генерал-полковник запаса Владимир Шаманов – в своем заключении на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» отметил, что правительство не принимает во внимание рекомендации относительно проблем повышения уровня оплаты труда организаций федеральных органов исполнительной власти и гражданского персонала воинских частей.

«В заключении говорится, что ситуация может вызвать рост очередей на жилье среди военных. Кроме того, в комитете заявили о уже случившемся «выравнивании уровня оплаты работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией» и нивелировании связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями гарантий», – говорится в сообщении.

Комитет также просит выделить дополнительные деньги на закупку горюче-смазочных материалов, иначе это негативно скажется на боевой подготовке военнослужащих.

Правительство РФ внесло проект федерального бюджета на 2020-2022 годы в Госдуму в конце сентября. Согласно документу, в следующем году казна планирует получить доходы в сумме 20,4 триллиона рублей, в том числе 2,3 триллиона рублей дополнительных нефтегазовых доходов.