РИАМО - 10 окт. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в четверг утром отменили и задержали свыше 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 10 рейсов. В Домодедове задержано 17 рейсов, два отменены. В Шереметьеве задержали шесть рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отменили два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

В четверг в Подмосковье и Москве будет облачно, ожидается дождь, максимальная температура составит плюс 11 градусов.