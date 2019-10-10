РИАМО - 10 окт. Российская журналистка Юлия Юзик, освобожденная ранее в Тегеране, прилетела в Москву, сообщил бывший муж Юзик Борис Войцеховский.

«Ну вот и конец истории. Юля уже в Москве. Уверен: в том числе благодаря вам всем. Спасибо!» – написал в Facebook Войцеховский.

По данным СМИ, Юзик прилетела рейсом «Аэрофлота» SU 513 в аэропорт Шереметьево. Самолет приземлился около шести утра.

О задержании Юзик стало известно 4 октября. Журналистка прилетела в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту без объяснения причин у нее изъяли паспорт. По некоторым данным, власти Ирана заподозрили россиянку в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Ей грозил тюремный срок от 10 лет.

Представитель правительства Ирана 7 октября объяснил, что журналистку задержали из-за проблем с визой.

Россиянка была освобождена в результате совместных усилий МИД России и посольства РФ в Тегеране.