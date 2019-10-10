РИАМО - 10 окт. Работы по укладке асфальтобетонного покрытия на Большом Москворецком мосту планируют завершить 12 октября, сейчас в столице также ведут ремонтные работы в Северо-Западном тоннеле и на Савеловской эстакаде, сообщил заместитель начальника объединенного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Зверев.

«Протяженность Москворецкого моста – 415 погонных метров. Общая площадь – порядка 19 тысяч квадратных метров. Будет произведена укладка верхнего слоя. <…> На этом объекте работы завершатся ориентировочно 12 октября», — сказал Зверев.

Укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будет выполнена на проезжей части и тротуарах.

Зверев добавил, что в настоящее время в Москве ведутся работы в Северо-Западном тоннеле и на Савеловской эстакаде.

По словам Зверева, в 2019 году силами ГБУ «Автомобильные дороги» был выполнен ремонт 19 мостовых сооружений и трех тоннелей. На этих объектах положили около 200 тысяч квадратных метров асфальта.