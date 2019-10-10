РИАМО – 10 окт. В правительстве РФ обсуждают возможность появления административного наказания для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят, среди вариантов ответственности — предупреждение, штраф или арест на несколько суток, пишет газета «Известия».

«Идея внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму «Об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними» зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшего 23 сентября», – говорится в материале.

Норма может быть закреплена в новой редакции КоАП, которая вступит в силу с 2021 года. Среди вариантов ответственности — предупреждение, штраф или арест на несколько суток.

Согласно действующей редакции КоАП, наказание (предупреждение или штраф от 500 до 3 тысяч рублей) за курение в неположенном месте может применяться к гражданам от 16 лет и старше.

Конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком не предусматривает штрафов для родителей. Эта мера вряд ли окажется эффективной, если ее цель — минимизировать подростковое курение, считают эксперты.

Сегодня в России курят около 10% старшеклассников. В Великобритании, к примеру, этот показатель в пять раз ниже.

«Самый эффективный способ борьбы с детским курением — повышение акцизов и соответственно цен на сигареты. Сейчас самые дешевые стоят от 80 рублей, стоило бы поднять планку хотя бы до 150 рублей. В той же Британии сигареты в 10 раз дороже. Зарплаты, конечно, там тоже выше, но не настолько», – отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, «не нужно пополнять казну за счет несчастных детей, а искать реальное решение проблемы».

«Надо сделать доступнее спортивные секции, интересные дополнительные занятия. Далеко не все семьи могут себе позволить занять ребенка. Вопрос о наказании родителей можно поднимать только тогда, когда государство предпримет все превентивные меры», – уверена она.