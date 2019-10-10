РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. В жилом комплексе «Томилино» подмосковных Люберец включили электричество после устранения аварии на сетях, сообщила «РИАМО в Люберцах» жительница ЖК.

В ночь на 9 октября в жилом комплексе произошла авария, из-за которой пять домов остались без электричества.

«Электричество дали. Днем были включения, выключения, сейчас все стабильно», – сказала собеседница.

Ранее замглавы администрации муниципалитета Эдуард Рыжов сообщил, что специалисты установили дизельный генератор. по его словам, они проводили работы по устранению аварии на сетях.