РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 10 окт. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников 15 октября пройдет ярмарка вакансий, сообщается в Instagram-аккаунте отделов экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации муниципалитета.

«В целях оказания содействия занятости граждан, желающих трудоустроиться, а также оказания практической помощи в выборе подходящей профессии выпускникам и неработающей молодежи городского округа Котельники приглашаем принять участие в специализированной ярмарке вакансий. Мероприятие пройдет 15 октября в здании торгового центра «МЕГА Белая Дача», – говорится в сообщении.

Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Котельники, 1-й Покровский проезд, дом №5, Библио-Холл, вход со стороны кинотеатра «Киномакс», рядом с ледовой ареной.

В мероприятии уже принимают участие такие организации, как АО «Белая Дача Трейдинг», ЦМИТ «Призма», ООО «ИКЕА Дом», МБУ «Спецтранс», МУЖКП «Спецтранс», ООО «Актио РУС», ООО «Рулог», ЗАО «Профи МЕД», ГБУ МО «Люберецкий центр занятости населения», ГБУЗ «Котельническая городская поликлиника».

Время проведения – с 16:00 до 19:00.