РИАМО - 10 окт. В Павловском Посаде полицейские ликвидировали подпольный игровой клуб, который располагался в подвале гаража недалеко от одного из частных домов на улице Городковская, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Игровой клуб работал законспирировано, без вывесок и преимущественно ночью.

«На момент проверки в помещении находились включенные игровые автоматы, пять посетителей и два администратора. Обнаружено и изъято 34 игровых аппарата, черновые записи и другие предметы, необходимые для расследования уголовного дела», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что изъятая техника является игровым оборудованием с соответствующим программным обеспечением. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.

Полицейские устанавливают организаторов незаконной игорной деятельности.