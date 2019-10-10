РИАМО - 10 окт. В Москве значительно ухудшились погодные условия, в связи с этим Центр организации дорожного движения порекомендовал мотоциклистам закончить сезон, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ЦОДД.

Официально мотосезон закончился. По ночам в столице уже держатся минусовые температуры, появляется гололедица. В ближайшее время ожидаются дожди, мокрый снег, заморозки. Смена сезонов – один из опасных периодов для всех участников дорожного движения, возрастает количество мелких ДТП.

«В Москве уже несколько недель как закончился мотосезон. С начала 2019 года произошло 535 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов, где 38 человек погибли и почти 600 человек получили ранения. Важно напомнить мотолюбителям о том, что ухудшение погодных условий резко снижает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь, а также ухудшает видимость на дороге», — сказал собеседник агентства.

Водителей просят оставить мотоциклы и пересесть на другой вид транспорта. Также всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать ПДД, чтобы избежать несчастных случаев. Особенно это касается соблюдения скоростного режима.