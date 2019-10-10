РИАМО - 10 окт. Александр и София стали в Москве самыми популярными именами, которыми родители называли младенцев в 2019 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, мальчиков чаще всего называли Александром – такое имя получили более 2,2 тысячи малышей. Популярным именем для девочек стало София (Софья) – свыше 2,4 тысячи детей.

«Среди наиболее востребованных мужских имен в этом году также оказались Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей. Девочек чаще всего называли Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева», — перечисляется в сообщении.

Встречаются и крайне необычные варианты. К примеру, 34 мальчика получили имя Добрыня, а 26 малышей назвали Хабибом. Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав — каждым из этих имен назвали по одному ребенку.

Достаточно популярным именем для девочек стала Есения — так назвали 315 новорожденных. Самыми редкими оказались имена Лукерия (две девочки), Евфросинья (две девочки) и Феофания — так назвали только одну малышку.

Ранее москвичи выбирали и другие нестандартные имена. Так, в столице уже подрастают Арьи, названные в честь героини популярного сериала «Игра престолов», Купавы, Агаты-Марии, Капитолины и Радомиры. Среди необычных мужских имен — Филл, Устин, Мартин, Пахом, Марсель и Пересвет.