РИАМО - 10 окт. В столице планируют реализовать 342 идеи, которые предложили москвичи в рамках краудсорсинг-проекта «Электронный дом», предложения направлены на развитие одноименного сервиса, который помогает жильцам управлять многоквартирным домом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря вовлеченности москвичей последний краудсорсинг-проект «Электронный дом» занял третье место среди всех 18 краудсорсинг-проектов правительства Москвы. Спасибо вам за это большое. Мы собрали более 11 тысяч пользователей, которые предложили почти две тысячи идей. 342 из них мы взяли в работу и будем реализовывать. Некоторые функции будут доступны на обновленной платформе «Электронный дом» уже в следующем году», - сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Также эксперты наградили участников краудсорсинг-проекта «Электронный дом» дипломами в следующих номинациях: «Самый активный участник обсуждений», «Самый активный пользователь», «Самый активный генератор идей», «Самый активный блогер», «Самый конструктивный участник» и «Самый деятельный участник».

«Квартира, подъезд, двор — это те места, где человек бывает ежедневно. Горожанам важно, чтобы дома было комфортно, чтобы в подъезде горел свет, а во дворе было чисто. Именно поэтому для многих москвичей важно лично принимать участие в решении вопросов, связанных с управлением своим домом. Это непростой процесс, в котором задействовано большое число участников», — отметил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Он добавил, что проект «Электронный дом» объединит горожан на одной платформе и упростит жителям как координацию между собой, так и взаимодействие с городом. Функционал этой платформы будет определен на основе предложений самих москвичей.

Платформа crowd.mos.ru была запущена в 2014 году. Она позволяет горожанам участвовать в развитии города и предлагать свои идеи.