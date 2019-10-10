РИАМО - 10 окт. Семь тысяч обращений на английском языке поступает диспетчерам столичной скорой помощи ежегодно, в день скорая принимает около 20 звонков от иностранных граждан, в едином диспетчерском центре городской скорой помощи работает около 200 диспетчеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Операторы московской скорой помощи готовы принимать вызовы не только от русскоговорящих, но и от иностранных граждан. В год нам поступает 7 тысяч таких звонков, это около 20 звонков ежедневно. Сейчас сотрудники общаются на английском языке», — сказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

По его словам, планируется, что в ближайшем будущем в команде станции появятся и испаноговорящие диспетчеры, которые продолжат помогать иностранным гражданам, нуждающимся в скорой и экстренной медицинской помощи.

В едином городском диспетчерском центре московской скорой помощи работает около 200 диспетчеров, 20 из которых владеют английским языком. Все они имеют медицинское образование. Среднее время ответа на звонок составляет 3–4 секунды. В день на одного оператора приходится 350 звонков. Процессы приема и обработки вызовов полностью автоматизированы.