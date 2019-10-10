РИАМО - 10 окт. Почти 30 навесов установили над лестничными сходами в семи станциях столичной подземки, они будут защищать пассажиров от снега, дождя и ветра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Навесы над лестницами, ведущими в подуличные переходы, появились на станциях: «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Нагатинская», «Улица 1905 года», «Войковская», «Ботанический сад» и «Черкизовская».

«Всего на этих станциях установили 28 конструкций. Они выполнены из металла и прозрачного стекла, гармонично вписываются в пространство города. Навесы защищают пассажиров от снега, дождя и ветра, а также сохраняют тепло на станциях в холодное время года. Летом же они не пропускают прямые солнечные лучи, благодаря чему в подземном переходе прохладно», — сказал заместитель Мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Больше всего навесов установили на станции «Преображенская площадь» — здесь появилось восемь новых конструкций.

Навесы из прозрачного стекла и металла начали появляться в подуличных переходах метро Москвы в 2015 году. С тех пор в подземке отремонтировали или установили около 190 навесов. Такие конструкции сейчас есть на станциях «Дмитровская», «Автозаводская», «Орехово», «Ясенево», «Крестьянская Застава», «Волжская» и других.