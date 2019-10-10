РИАМО - 10 окт. С 10 по 18 октября пройдет конкурс на выбор имени самке альпака, родившейся на «Городской ферме» ВДНХ, победитель получит ценный приз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первый детеныш альпака родился в конце сентября. Вес малышки сейчас не превышает пяти килограммов. Ее основной рацион — материнское молоко, однако она уже начинает пробовать сено, а также траву и ивовые ветки.

«Для нас появление на свет детеныша альпака — долгожданное событие. Родителей малышки, Педро и Досю, привезли на ВДНХ в 2016 году. Однако потомство от пары мы получили только сейчас. Уже можно сказать, что детеныш растет крепким и здоровым. От матери малышка унаследовала покладистый характер, а от отца — густую кудрявую шерсть темного окраса. Дело осталось за малым — выбрать имя. И в этом мы рассчитываем на помощь неравнодушных горожан», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Пользователи социальных сетей смогут предложить свои варианты имен на официальных страницах ВДНХ в Instagram, Facebook и в соцсети «ВКонтакте» с 10 по 18 октября. Имена должны быть звучными и короткими. Победитель конкурса получит сертификат на посещение «Городской фермы» номиналом 1,5 тысячи рублей. На эту сумму центр можно посетить бесплатно семьей или компанией из четырех человек.

Альпака — это одомашненная форма викуньи, южноамериканского родственника верблюда. Разводят животных в высокогорном поясе Южной Америки. На сегодняшний день там обитает около 3 миллионов альпака, большая часть из которых населяет Перу.