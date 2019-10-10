РИАМО - 10 окт. Голосование, посвященное Большой кольцевой линии столичной подземки, стартовало в проекте «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичам предстоит ответить на четыре вопроса. В первую очередь жители столицы ответят, как они оценивают проект строительства Большой кольцевой линии. Горожане смогут высказать свои предложения и замечания. Затем участники расскажут, каким видом транспорта они пользуются чаще всего. Среди вариантов ответа — «личный автомобиль / каршеринг», «такси», «наземный общественный транспорт», «метро, включая МЦК, и электрички», «передвигаюсь пешком», - говорится в сообщении.

Также у москвичей спросят, планируют ли они пользоваться или уже пользуются БКЛ. Последний вопрос посвящен тому, часто ли жители столицы бывают в районах прохождения новой линии.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на Большом кольце будут поэтапно.