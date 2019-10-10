РИАМО - 10 окт. Масштабная программа ожидает посетителей фестиваля «Золотая осень» на предстоящих выходных, в эти дни можно будет посетить концерты певицы Варвары и «Непосед», спектакли по мотивам любимых сказок и мастер-классы по приготовлению сезонных блюд, сообщил РИАМО представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Гастрономический фестиваль «Золотая осень» приближается к финалу. Но у гостей фестиваля еще есть время, чтобы попробовать самые вкусные и необычные продукты со всей России и поучаствовать в мероприятиях культурной программы!» - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на выходных можно будет увидеть концерты фолк-исполнителей и народных ансамблей, хореографические и акробатические шоу, спектакли по мотивам сказок («Конек-Горбунок», «Петрушка», «Емеля», «Хозяйка Медной горы», «Белоснежка») и тематические осенние постановки от московских уличных театров.

На площади Революции в субботу пройдет концерт популярной фолк-исполнительницы Варвары, ее выступление начнется в 19:00.

В выходные на сцене площадки «Золотой осени» на Красной площади выступления творческих коллективов будут идти весь день: с 12:00 до 21:30. Программу выходных откроет яркое выступление артистов Московской школы акробатики (12 октября в 12:00). После этого, в 12:30, выступят юные артисты детского танцевального коллектива «Непоседы». Посмотреть их выступление можно будет и 13 октября в 12:00.

Тринадцатого октября в 21:15 перед гостями фестиваля выступит участница первого сезона шоу «Голос. Дети», представительница России на «Детском Евровидении - 2016», семнадцатилетняя певица Соня Фисенко.

Также все желающие смогут освоить рецепты сезонных блюд – таких как овощное рагу или сладкие булочки из тыквы, поучаствовать в мастер-классах по гончарному делу, или, к примеру, по игре на этнических музыкальных инструментах, посетить выставку минералов и послушать лекции об особенностях Средневекового застолья.

Гости фестиваля смогу посетить бесплатные кулинарные мастер-классы. На Красной площади в шале «Кухни регионов России» можно будет приготовить «Дальневосточный салат» с морскими деликатесами, испечь «Кавказские пирожки» с сыром и сварить «Иркутскую уху» с северной рыбой. В шале «Сезонная кухня» научат печь сладкие булочки с начинкой из тыквы, готовить сезонное рагу с тыквой и грибами и варить тыквенный крем-суп с сыром и сливками.

В мастерских «Золотой осени» москвичи и гости столицы смогут освоить новое хобби. Здесь пройдут лекции, посвященные разным историческим периодам: от культуры дьяковцев до второй половины XX века.

Так, в «Гончарной мастерской» на Красной площади будут мастерить и расписывать декоративные тарелки, горшки и вазы. На этой же площадке в «Мастерской народного творчества» на занятиях «Геометрия узора» можно будет создать подушки с традиционными кавказскими узорами из тканых полотен, а на занятиях «Орловский Спис» - прихватки с вышивкой, характерной для Орловской области.

Подробное расписание работы этих и других площадок «Золотой осени» можно ознакомиться на сайте фестиваля.