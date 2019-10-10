РИАМО - 10 окт. В Москве в четверг пройдет общегородское мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня психического здоровья, у жителей столицы появится уникальная возможность познакомиться с самыми интересными проектами в области психопрофилактики и психопросвещения, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«В уникальном пространстве конгрессно-выставочного центра «Дом на Брестской» опытные врачи и психологи известных московских специализированных клиник ответят на самые актуальные вопросы. В течение дня для гостей будет доступна анонимная и бесплатная консультативная помощь психологов, психотерапевтов, психиатров», – говорится в сообщении.

Гости смогут увидеть театральный перфоманс, посетить увлекательные мастер-классы по арт-терапии. Важную и полезную информацию можно будет узнать, став слушателями и участниками психообразовательных семинаров на актуальные темы.

Посетители познакомятся с инновационным проектом по профилактике деменции «Клиника памяти». Специалисты проведут мастер-класс и на практике продемонстрируют эффективность технологий, применяемых на занятиях с пациентами. Психологи расскажут о проблеме расстройств пищевого поведения, способах противостояния этому недугу, познакомив гостей с проектом «Рацион жизни».

В этот день будет много полезной информации для родителей с детьми. Как взаимодействовать со своим ребенком, как понимать друг друга, как справиться с таким явлением, как родительское выгорание. Любой желающий сможет анонимно задать интересующие вопросы, а эксперты ответят на них в заключительной части мероприятия в рубрике «Тайные вопросы».

Мероприятие состоится в 13:00 в «Доме на Брестской» по адресу: Москва, 2-я Брестская улица, дом 6, метро «Маяковская».