РИАМО - 10 окт. В четверг в Подмосковье и Москве будет облачно, ожидается дождь, максимальная температура составит плюс 11 градусов, погода будет неблагоприятной для метеозависимых людей, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве — 9-11, по области — 6-11 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70%», - говорится в сообщении.

Такая погода для метеозависимых людей с хроническими недугами неблагоприятна, у остальных такие погодные условия могут вызвать только эмоциональный дискомфорт.

«Как только становится холоднее, и преобладает погода с влажно-прохладными условиями - отмечается рост острых респираторных заболеваний. Рекомендации сводятся к соблюдению режима труда и отдыха, нормализации сна», - отмечается в сообщении.

Метеозависимым рекомендуют принимать контрастный душ и поливитамины.