РИАМО - 9 окт. Экстренные службы столицы работают на месте повреждения настенного газопровода в Перовском проезде, утечка газа локализована, сообщила РИАМО заместитель генерального директора по связям с общественностью АО «Мосгаз» Дарья Распопова.

В 19:59 в Центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз» поступила заявка о повреждении настенного газопровода по адресу: Перовский проезд, дом 35, строение 3. Оперативная бригада АО «Мосгаз» прибыла на место, где установила повреждение настенного газопровода в результате столкновением автобуса с жилым зданием.

«В настоящее время ситуация находится под контролем, запорные устройства перекрыты, утечка газа локализована. На месте происшествия работают экстренные службы города. Угрозы населению нет, москвичи от газоснабжения не отключаются», - сказала Распопова.

Она добавила, что эвакуация жильцов не производилась. Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным столичного ГИБДД, в автобусе не находилось пассажиров.