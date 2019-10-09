РИАМО - 9 окт. На Петровской улице в Москве пассажирский автобус врезался в стену жилого дома, повредив газовую трубу, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Петровская улица, дом 35. Рейсовый автобус по пока неустановленным причинам совершил наезд на стену здания. В результате повреждена газовая труба. В ДТП никто не пострадал. Автобус был пустой», - сказал собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве подтвердили информацию о ДТП.

«Информация подтверждается, но наши сотрудники там не работали. Наша помощь там не понадобилась», - сказал собеседник агентства.