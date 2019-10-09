РИАМО - 9 окт. Причиной подавляющего количества лесных пожаров был и остается человеческий фактор, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области возникло 312 лесных пожаров. Основные причины — нарушение элементарных правил пожарной безопасности, а также палы сухой травы. Возгорания также провоцировала засушливая погода.

«Весенний период и начало лета для Московского региона стали аномальными по погодным условиям по сравнению со средними многолетними показателями. Засушливая погода, высокие температуры, а также огромная рекреационная нагрузка Московский области спровоцировали возникновения пожаров», — отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

К тушению лесных пожаров с начала сезона были привлечены 3475 человек личного состава ПХС и 1674 единицы техники.