РИАМО - 9 окт. В приложении «Добродел» вышло обновление мобильного сервиса «Подмосковные стройки», включающее в себя сразу несколько новшеств, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

«Во-первых, на интерактивной карте появились апартаменты – сегмент жилой недвижимости, в большинстве случаев предполагающий коммерческое использование площадей, в том числе аренду. В настоящее время в данной категории отображается 30 объектов, 16 из которых возводятся в Одинцовском городском округе, 6 в Красногорске и по одному объекту в Звенигороде, Истре, Домодедове, Балашихе», — говорится в сообщении.

Второе не менее значимое дополнение – это информация о счетах эскроу. Специальным значком отмечены все объекты жилой недвижимости, по которым застройщики привлекают средства граждан по новой схеме финансирования долевого строительства с использованием счетов эскроу.

«Для пользователя, планирующего покупку жилья, важно знать, соответствует ли застройщик новым требованиям 214-ФЗ о долевом строительстве: будет ли он использовать счета эскроу или остается работать по старым правилам. Именно поэтому, ориентируясь на запросы граждан, мы решили внедрить такую метку в наш сервис», – пояснил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Также с помощью сервиса теперь можно узнать информацию об арбитражных делах и конкурсных управляющих по объектам, застройщики которых находятся в стадии банкротства.

Сервисом «Подмосковные стройки» каждый день пользуются около 7 тысяч человек.