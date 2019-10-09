РИАМО - 9 окт. В 2020 году в Наро-Фоминске и Электростали появятся две новые школы, контракты на выполнение строительно-монтажных работ будут заключены до конца октября этого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

Министерство строительного комплекса Подмосковья приняло участие в региональном совещании Общероссийского «Народного фронта», на котором обсуждали школы в городских округах области.

«В рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» реализуются мероприятия по строительству двух школ с участием федерального бюджета - общеобразовательные школы на 825 мест каждая - в микрорайоне Северный городского округа Электросталь и на улице Калинина в Наро-Фоминске», — говорится в сообщении.

Доклад представил заместитель начальника управления капительного строительства, начальника отдела образования министерства строительного комплекса Подмосковья Сергей Сибилев. По его словам, контракты на выполнение строительно-монтажных работ будут заключены до конца октября этого года.