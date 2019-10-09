РИАМО - 9 окт. Внештатные сотрудники Госадмтехнадзора Московской области в сентябре посодействовали устранению 213 нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства, все объекты, на которых они работали, приведены в надлежащее состояние, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Больше всего общественников-добровольцев помогли Госадмтехнадзору в городских округах Серпухов, Красногорск, Дубна, Подольск, Химки, Одинцово, Кашира, Сергиев Посад, Озеры, Королев», – отмечается в материале.

Наибольшее участие внештатных инспекторов Госадмтехнадзора зафиксировано в Серпухове. Там добровольцы устранили 22 нарушений. Кроме того, 19 нарушений устранили внештатные специалисты в Красногорске, а еще 17 – в Дубне.

На данный момент наводить порядок в Московской области помогают более 700 внештатных административно-технических инспекторов. Такое же количество лучших общественников было рекомендовано Госадмтехнадзором региона для работы в административных комиссиях в муниципалитетах Подмосковья.