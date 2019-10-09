РИАМО - 9 окт. Столичное метро установило белые вендинговые автоматы с самыми популярными сувенирами от подземки на трех станциях, сообщается в Instagram-аккаунте метрополитена.

«Их поставили (автоматы - ред.) на станциях «Кузнецкий мост», «Тимирязевская» и «Ховрино». Внутри брелоки, жетоны, наклейки и вкладыши с функционалом «Тройки», чехлы для транспортных карт. И ассортимент будет обновляться!» - отмечается в материале.

В подуличных переходах столичной подземки с начала 2019 года появилось почти 80 новых вендинговых автоматов, всего сейчас на 47 станциях 305 вендинговых автоматов.