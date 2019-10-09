РИАМО - 9 окт. Свыше 16 тысяч домов и строений в Можайске и 15,5 тысяч строений в Рузе зарегистрировали за 3 года благодаря кампании по информированию садоводов и дачников о регистрации жилых и садовых домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Это еще 70 миллионов рублей в год в муниципальные бюджеты, которые пойдут на строительство новых социальных объектов, обеспечение комфортных условий жизни, ремонт дорог и инфраструктуры», - отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, подводя итоги встреч с председателями СНТ Можайского и Рузского городских округов.

В свою очередь заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков отметил, что в Можайском округе насчитывается 303 СНТ, в которых более 36 тысяч членов, в Рузском - 393 товарищества, которые объединяют 33 тысячи собственников.

Он уточнил, что за время реализации на территории Подмосковья проекта по регистрации теневой недвижимости, который начался осенью 2016 года, в Можайском округе вовлечено в налоговый оборот 16037 объектов с налоговым потенциалом более 70 миллионов рублей в год, в Рузском округе - 15512 объектов с налоговым потенциалом около 70 миллионов рублей.

«Это те деньги, которые поступят в бюджет городских округов и будут расходоваться на благо жителей Подмосковья», - отметил Лавряков.

Он добавил, что в реестре неузаконенных домов и строений Подмосковья все еще остаются более 5,7 тысячи участков на территории Можайского округа и порядка 7,3 тысячи земельных участков в Рузском округе, которые необходимо легализовать по упрощенной схеме. После окончания «дачной амнистии» это будет очень сложно.

В пятницу пройдут встречи с садоводами и дачниками в Дубне, Талдоме и Дмитрове, а в субботу - в Химках.