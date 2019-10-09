РИАМО - 9 окт. В Подмосковье строят 18 сырных производств, реализуется и много других проектов в сфере сельского хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Всего на сопровождении в Центре содействия строительству при правительстве Московской области свыше 280 проектов в сфере сельского хозяйства, среди них инвестпроект по сырному производству известного предпринимателя-сыровара Олега Сироты в Истре.

«Центр содействия строительству помогает в реализации 3 новых объектов: коровника, доильно-молочного блока и цеха первичной переработки сельхозпродукции с производственными и складскими помещениями», – сказала заместитель министра жилищной политики Московской области, председатель ЦСС Елена Черникова.

Она отметила, что это важные объекты, к ним относятся очень внимательно.

«Надеемся, что уже в конце текущего года введем их в эксплуатацию», − заключила Черникова.