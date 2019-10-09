РИАМО - 9 окт. На западе Подмосковья началась инвентаризация деревьев, учет проводят в Волоколамском лесничестве, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Под учет попали деревья, высаженные в 2015, 2017, 2018 и 2019 годах на общей площади 784,9 гектара», — говорится в сообщении.

Лесные участки с плохой приживаемостью попали в реестр на весеннее дополнение в следующем году. Также обследование коснулось деревьев семилетнего возраста и старше.

По оценкам специалистов, на уже проверенных землях приживаемость деревьев удовлетворительная.