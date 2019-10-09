РИАМО - 9 окт. Инспекторы Госадмтехнадзора добились устранения значительной части выявленных нарушений по содержанию объектов на ж/д платформах в Долгопрудном и в Лобне в рамках проекта МЦД-1, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На платформе Долгопрудная было зафиксировано на прилегающей территории к платформе навалы крупногабаритного строительного и мелкого бытового мусора, подтопление. Аналогичная ситуация зафиксирована инспекторами на железнодорожной платформе Хлебниково», - отмечается в материале.

Также на платформе Новодачная и прилегающей к ней территории были в наличии растительные остатки, мусор, подтопление пешеходной дорожки. На платформе Водники и прилегающей к ней эстакады были выявлены различные надписи и граффити, мелкий бытовой мусор. На платформе Шереметьевская инспекторы зафиксировали установку торгового павильона без разрешения.

«В отношении ответственных организаций ОАО «РЖД», АО «РЖДСтрой» и юридических лиц, ответственных за уборку прилегающих территорий к платформам и станциям, были возбуждены административные дела, выданы предписания об устранении правонарушений», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По его словам, значительная часть выявленных нарушений устранена в короткие сроки, оставшиеся замечания и недочеты находятся на особом контроле инспекторов.