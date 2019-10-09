РИАМО - 9 окт. Врачи из Пушкина спасли пациентку с летальной в 95% случаев болезнью, женщина поступила в кардиологическое отделение Московской областной больницы имени Розанова с жалобами на одышку в состоянии покоя, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Такие симптомы на фоне недавнего благополучия могут говорить о возникновении какого-либо опаснейшего сосудистого заболевания. Это подтвердили сделанные в экстренном порядке лабораторные исследования и компьютерная томограмма с внутривенным болюсным контрастированием. Женщине поставили диагноз тяжелая двусторонняя тромбоэмболия легочных артерий.

«Это серьезный диагноз, требующий незамедлительного интенсивного лечения, причем выживаемость при данном заболевании не превышает 5% от всех больных. Наша пациентка вошла в эти 5%. Единственным эффективным методом лечения в данном случае является системная тромболитическая терапия, которая и была проведена буквально через 10 минут после подтверждения диагноза», - рассказал врач-кардиолог кардиологического отделения больницы Андрей Кузнецов.

Терапия дала яркий положительный эффект. Уже через сутки одышка в состоянии покоя исчезла, через неделю пациентка отметила исчезновение одышки при нагрузке, а на 14 сутки ее выписали в удовлетворительном состоянии.

Сейчас женщину в плановом порядке госпитализировали для наблюдения. Жалоб у нее нет, самочувствие хорошее. Врачи отмечают полное восстановление функций всех жизненноважных органов.