РИАМО - 9 окт. В Москве за семь лет снизились продажи бумажных билетов на одну-две поездке до 9 миллионов в месяц, в 2012 году пассажиры покупали около 41 миллиона билетов в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Бумажные билеты в московском транспорте понемногу уходят в прошлое. Электронная оплата удобнее и выгоднее. В метро, автобусе, трамвае и электробусе можно платить телефоном или банковской картой. Так дешевле, чем покупать билет на одну поездку», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Около 90% пассажиров столицы оплачивают транспорт картой «Тройка». Всего c 2013 года (с тех пор, как начали выпускать транспортную карту) в столице продали более 26 миллионов «Троек».