РИАМО – 9 окт. Первый шаг в восстановлении авиасообщения между Грузией и Россией должна сделать именно Грузия, заявила лидер грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе.

По ее словам, случившееся — это политика, и с этим следует считаться. Однако плохо то, что страдают обычные люди, которые ни при чем.

«Я неоднократно говорила о том, что в этом конкретном инциденте виновата грузинская сторона, поэтому первые шаги должна делать именно Грузия. Сложившаяся ситуация серьезно ударила по экономике страны. Это было видно невооруженным глазом в первые часы. Сразу после объявления о прекращении авиасообщения лари достиг исторического минимума», - пояснила в эфире Радио «Комсомольская правда» Бурджанадзе.

По ее словам, на настоящий момент Москва готова возобновить прерванное авиасообщение.

«Грузия должна сделать шаг в сторону России. Если от грузинских властей будет исходить инициатива и адекватная оценка того, что произошло в июне, уверена, Россия моментально восстановит эти сообщения», - заключила лидер оппозиции.

Авиасообщение между странами приостановлено с 8 июля этого года. Президент России Владимир Путин принял такое решение на фоне антироссийских акций в Тбилиси.