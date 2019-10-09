РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 окт. Молодогвардейцы из Балашихи совместно с представителями партии «Единая Россия» собрали более 300 подписей жителей округа в поддержку законопроекта о запрете продажи алкоголя в небольших торговых точках, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Пикет «Нет наливайкам» провели в среду на железнодорожной станции Балашиха. «Наливайками» называют небольшие магазины в многоквартирных домах, торгующие алкоголем на розлив и на вынос, поводом для начала борьбы с которыми стали многочисленные жалобы граждан. Людей не устраивает, что у них под окнами, во дворах, на детских и спортивных площадках, нередко в ночное время, нарушается порядок из-за распития алкоголя, купленного в «наливайках».

«Сегодня (9 октября – ред.) по всем регионам нашей страны активисты «Молодой гвардии» совместно с членами партии «Единая Россия» собирали подписи, узнавая мнение каждого жителя о данной инициативе и вносили их в анкету. На станции «Балашиха» мы опросили более 300 человек и все они поддержали запрет», – сказал руководитель балашихинского отделения «Молодой гвардии» Алексей Егоров.

Он добавил, что пикет был проведен с целью учета мнения граждан, разработки и создания общероссийских стандартов относительно минимально допустимого расстояния от точек розничной продажи алкогольной продукции до мест, где продажа алкогольной продукции запрещена, а также единой методики отсчета данного расстояния.

После подсчета общего количества подписей по всей России законопроект, запрещающий или серьезно ограничивающий продажу алкоголя в многоквартирных домах, который подготовила группа депутатов-единороссов, будет рассматриваться во время осенней сессии.

В Московской области пикеты по изучению мнения граждан будут проводиться в 59 муниципалитетах до 13 октября.

Кроме того, в отдельных муниципалитетах пройдут рейды с целью выявления нарушений в сфере торговли алкоголем в многоквартирных домах, организованные силами активистов партпроекта «Народный контроль», в них примут участие депутаты Государственной думы и Мособлдумы.