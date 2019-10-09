РИАМО - 9 окт. С начала 2019 года в Подмосковье на горячую линию губернатора по вопросам МФЦ поступило 1,035 миллиона звонков, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «МО МФЦ».

Номер горячей линии: 8-800-550-50-30.

«Наибольшее количество звонков поступило в МФЦ Балашихи – более 50 тысяч, следом идет МФЦ Одинцова, принявший 48 тысяч звонков, а далее Люберецкий МФЦ – 42 тысячи звонков», — говорится в сообщении.

По телефону горячей линии можно узнать статус заявления, уточнить время, адрес и режим работы центра «Мои документы», получить консультацию специалиста, записаться в МФЦ и так далее.

Эффективную работу call-центра обеспечивает 450 специалистов МФЦ региона. Получить консультацию и задать свои вопросы можно с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно.