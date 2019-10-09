РИАМО - 9 окт. Хирурги больницы в подмосковной Истре спасли мужчину с редким заболеванием, сейчас пациент выздоравливает и готовится к выписке, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В отделение хирургии Истринской районной клинической больницы был госпитализирован 56-летний местный житель с гипертоническим кризом на фоне длительно существующей лихорадки неясного генеза.

«При поступлении у мужчины наблюдались признаки двусторонней пневмонии. Кроме того, специалисты диагностировали мерцательную аритмию и сердечную недостаточность. На фоне антибиотикотерапии у него сохранялась лихорадка, и возрастал лейкоцитоз», — говорится в сообщении.

Лейкоцитарная формула показывала признаки воспаления. В результате проведенного УЗИ выявили инфаркт селезенки, что привело к развитию абсцесса. Врачебный консилиум принял решение о хирургическом вмешательстве.

«Мы провели пациенту спленэктомию и удалили поврежденный орган. Инфаркт селезенки - это достаточно редкое заболевание, при котором происходит тромбоз селезеночной артерии и, в большинстве случаев, при несвоевременном лечении ведет к летальному исходу», — отметил заведующий хирургическим отделением стационара Виталий Веселов.

Он добавил, что сейчас мужчина выздоравливает и готовится к выписке.