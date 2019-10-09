РИАМО - 9 окт. Мосгорнаследие выиграло суд с арендатором конюшни усадьбы Тарасовых в Скатертном переулке, памятник сохранил свой охранный статус, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Архитектурный комплекс в Скатертном переулке был построен в начале XX века и является ярким образцом московского модерна. В ансамбль входят конюшня и особняк, который представляет собой два хозяйских дома, объединенных друг с другом. До революции в одном из них проживал купец Аслан Тарасов, а в другом — его отец Александр.

«Этим зданиям был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения в 2018 году. Арендатор обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительными приказов Мосгорнаследия о присвоении охранного статуса, а также об утверждении охранного обязательства. Суд отказал истцу», - отмечается в материале.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что вопрос о присвоении зданию охранного статуса всегда решается на основе актуальных тщательных исследований, специально проведенных специалистами в области охраны памятников. Для этого изучаются архивные и другие доступные материалы, осуществляются выезды на объект, составляется предмет охраны.

«Далее выносится решение о включении здания в реестр объектов культурного наследия. Иногда люди заблуждаются, упрекая наше ведомство в том, что какой-то объект лишили статуса. Хочу подчеркнуть, что у нас такой практики нет. Мы всегда отстаиваем обратное. И суд, который состоялся по конюшне Тарасовых, еще одно тому доказательство», - прокомментировал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что усадьба Тарасовых — прекрасный образец московского модерна, который за свою более чем столетнюю историю практически не изменил свой облик. Очень важно сохранить его для следующих поколений.