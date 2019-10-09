РИАМО - 9 окт. На могиле певца Дмитрия Хворостовского в столице 16 октября откроют памятник, который изготовлен на средства родителей Хворостовского, говорится в сообщении пресс-службы «Геликон-оперы».

«Шестнадцатого октября великому артисту Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 57 лет. В ноябре будет уже два года, как Дмитрий ушел о нас, но боль этой утраты не утихает до сих пор… Все, что мы можем сделать, – это любить и помнить. 16 октября в день рождения Дмитрия состоится торжественная церемония открытия памятника великому певцу на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве», — говорится в сообщении.

Памятник артисту откроют его родители, он будет установлен на их средства. Автор памятника – известный скульптор Владимир Усов, который начал работу над увековечиванием образа великого певца еще при его жизни.

«Много памятников видели, и только у Владимира Ильича Усова в памятнике почувствовали, что человек живой, сейчас что-то будет делать, как в полет пустится», ‒ отметил отец певца Александр Хворостовский на открытии бюста Дмитрия Хворостовского в «Геликон-опере».

Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 1989 году он победил в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе и с 1990 года работал с лучшими оперными театрами мира, такими как Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон), Баварская государственная опера (Munich State Opera), Берлинская государственная опера, театр «Ла Скала» (Милан) и другими.

Певец умер после продолжительной болезни 22 ноября 2017 года в Лондоне в окружении своей семьи. Ему было 55 лет.