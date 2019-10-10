РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 окт. В четверг свет отключат в нескольких населенных пунктах Домодедова, света не будет с 9:00 до 17:00, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: деревни Бехтеево, Успенское, Лобаново», – говорится в сообщении.

Также отключение света ожидается в микрорайоне Барыбино на улицах Ленина, Октябрьская, Тимирязева, Северная, Коммуны Герольда, Чернышевского, Победы, Вокзальная, генерала Белова, Осипенко, Фрунзе, Садовая, Лесная, Спортивная, Чехова, Чернышевского, Пионерская, Луговая, Дубки, а также в судебном участке, складах, магазинах, поликлинике и полиции.

Кроме того, в связи с плановыми работами нарушение электроснабжения ожидается в деревнях Михеево, Степанчиково, Кутузово, Пушкино.