РИАМО - 9 окт. В рамках губернаторского проекта Московской области «Активное долголетие» в культурно-информационном центре «Леонидовка» в Мытищах прошла школа пациента «Спроси доктора», на котором рассказали о правильном питании, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Встречу провела заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники №1, врач-терапевт Мытищинской городской клинической больницы Светлана Архипова. Она рассказала, как правильно питаться, что должно входить в рацион на завтрак, обед и ужин, как правильно измерять давление, принимать препараты и заниматься физической нагрузкой.

«По статистике, лишь 22% мужчин знают свое артериальное давление, принимают препараты и ходят в больницу. Остальные игнорируют все симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы. И забывают или не знают, что, к примеру, окружность талии у мужчин должны быть не выше 94 сантиметров, у женщин – не более 80», — сказала Архипова.

Она добавила, что важно, чтобы каждая женщина заботилась не только о своем здоровье, но и привлекала к активности, здоровому образу жизни своего мужа, братьев и сыновей.

Избыточное употребление соли и сахара, жирного и мучного – вот основные ошибки большинства потенциальных пациентов кардиологов. Архипова обратила внимание, что не каждая каша «правильная», а то от манки вообще стоит отказаться, тем более с хлебом - он является продуктом, содержащим самое большое количество соли.

Всем участникам лекции раздали буклеты с профилактическим материалом и советами. Также все желающие могли сделать ЭКГ и получить рекомендации специалиста.